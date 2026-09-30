OneLog: CEO Silvano Oeschger geht

Publiziert am 30.09.2026

Silvano Oeschger, CEO der OneLog AG, verlässt das Unternehmen Ende September auf eigenen Wunsch. Er übernimmt eine neue Aufgabe bei der Axpo Group. Seinen Entscheid habe er dem Verwaltungsrat bereits im Juni mitgeteilt, teilt OneLog mit. Ab 1. Oktober führt Jochen Witte die OneLog AG ad interim. Er begleitet das Unternehmen nach dessen Angaben seit 2023 als Berater.

Oeschger leitete OneLog seit der Gründung 2021 als Joint Venture der Medienhäuser TX Group, Ringier, NZZ und CH Media. Unter seiner Leitung entstand das gemeinsame – inzwischen gescheiterte – Medien-Login. Es war laut OneLog zeitweise auf mehr als 40 Online-Portalen im Einsatz und wurde mit dem Digital Trust Label ausgezeichnet. Vor einer Woche verabschiedete sich Ringier als letztes Medienhaus vom gemeinsamen Login (persoenlich.com berichtete).

Seit 2023 trieb Oeschger zudem den Aufbau der gemeinsamen Werbeplattform OneDSP für den Schweizer Markt voran. Über die OneDSP seien derzeit über 6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf mehr als 200 Schweizer Medientiteln übergreifend buchbar.

Markus Wirth, Präsident des Verwaltungsrats, betont, Oeschger habe OneLog von Beginn an aufgebaut und durch eine anspruchsvolle Phase geführt. Dafür danke er ihm im Namen des Verwaltungsrats. (pd/spo)