Mediaschneider Bern: CEO Thorsten Winkler verlässt die Agentur

Publiziert am 12.03.2026

Per sofort übernehmen Melissa Spycher als CEO und Thierry Frey als CCO die Führung bei der Mediaagentur Mediaschneider Bern. Beide stammen aus den eigenen Reihen und sollen Kontinuität sowie Kundennähe sichern. Der bisherige CEO Thorsten Winkler verlässt das Unternehmen, wie M&K als Erstes berichtete. Eine neue Tätigkeit ist nicht bekannt.

Mediaschneider Bern setze bewusst auf interne Kräfte. Spycher ist seit elf Jahren bei der Agentur tätig und war zuletzt als COO für den operativen Betrieb verantwortlich, Frey ist seit knapp neun Jahren dabei, zuletzt als Client Service Director. Der Wechsel unterstreiche den «People Business»-Ansatz der inhabergeführten Agentur mit Fokus auf Mitarbeitende, Kunden und Partner, wie es heisst.

«Mit Melissa Spycher und Thierry Frey setzen wir auf eine junge, dynamische Führung, die nahe am Markt und an unseren Kunden ist», wird Inhaber Urs Schneider zitiert. Und Verwaltungsratsmitglied Bene Abegglen sagt: «Die neue Führung als Doppelspitze ist ein starkes Zeichen für Kontinuität und Weiterentwicklung.»

Thorsten Winkler formte die Agentur über Jahre mit einem medienagnostischen Ansatz. Seit 20 Jahren sorgt Mediaschneider Bern für die effiziente Platzierung der Werbebudgets im Auftrag ihrer Kunden. In einem persoenlich.com-Interview sagte er im September 2025: «Wir gehen grundsätzlich medienagnostisch an die Planung heran» – internationale Plattformen seien «nicht automatisch und durch die Bank unglaubwürdig». (cbe)