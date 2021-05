FRZ Flughafenregion Zürich: CEOs und Entscheidungsträger geben Auskunft

Angesichts anhaltender Beschränkungen für Networking Events hat die FRZ Flughafenregion Zürich – Wirtschaftsnetzwerk & Standortentwicklung – neue Formate entwickelt. Dazu gehören nicht nur Online-Experten-Talks oder Digital-Networking-Lunches via Zoom. Vor kurzem ging FRZ einen Schritt weiter und produzierte TV-Inhalte: Die aufgezeichneten Produktionen werden über verschiedenste Kanäle bespielt – auch über persoenlich.com. Moderiert werden die Gespräche von persönlich-Verleger und -Chefredaktor Matthias Ackeret. Auftakt macht ein Gespräch über digitale Zukunftsaussichten nach der Pandemie mit Vertretern von Hewlett Packard Enterprise und Klein Computer Systems.

Neuste Angebote und Branchentrends



15 Unternehmen nutzten das Angebot: Die CEOs erklärten in den modernen Fernsehstudios von NEP Switzerland in Volketswil die neuesten Angebote sowie die wichtigsten Branchentrends. NEP beschäftigt in der Schweiz 50 Mitarbeitende, weltweit zählen zu NEP Group über 4'000 Mitarbeitende. Die Videos im Rahmen von «FRZ TV - Mit den Machern im Gespräch» finden Sie unter flughafenregion.ch/video oder auf dem neu lancierten Youtube Channel.

Dabei waren Agilita AG, Evodrop AG, Klein Computer System AG, HP, Hewlett Packard Enterprise, Hörmann Schweiz AG, Global Sana AG, goSecurity AG, Green Datacenter AG und green.ch AG, Inertia Management Group AG, markenexperte.ch, Stämpfli AG sowie V-Locker AG. (red)