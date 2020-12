Goldbach überrascht die Kunden dieses Jahr mit einem Weihnachtsvideo, das «den aktuellen Zeitgeist aufnimmt und die Mitarbeitenden beim gemeinsamen Weihnachtsfest zeigt», wie die Vermarkterin Mitteilung schreibt.

Im durchdachten, aufwändig produzierten Film zeigen sich die Chefinnen und Chef in Vorweihnachtsstimmung bei sich zuhause, wo Arbeit und Privates in diesen Tagen mehr und mehr verschwimmen.

Alexander Duphorn kämpft mit dem Geschenkspapier, Ralf Brachat übt ein Lied und Marco Gasser lässt den Flaschenverschluss knallen - alles muss bereits sein fürs Fest, respektive das virtuelle Weihnachtstreffen der «Goldbach Family».

CEO Michi Frank setzt zur Weihnachtsansprache an über Video und er dankt den Mitarbeitenden. Nach dem Motto «Your Message is our Passion» bedankt sich Goldbach mit ihrem Weihnachtsgeschenk nicht nur bei den eigenen Mitarbeitenden, sondern unterstützt gleichzeitig Schweizer Unternehmen. Die Mitarbeitenden erhalten einen Gutschein, den sie bei einem Werbeauftraggeber ihrer Wahl einlösen dürfen.

«Es war kein einfaches Jahr, weder für uns noch für die Schweizer Werbeauftraggeber. Daher finden wir es angebracht, dass sich unsere Mitarbeitenden ihr eigenes Weihnachtsgeschenk auswählen dürfen», lässt sich Michi Frank, CEO von Goldbach, in der Mitteilung zitieren. Goldbach unterstütze damit das Schweizer Gewerbe und bereite gleichzeitig den Mitarbeitenden Ende Jahr noch eine Freude. Frank ist überzeugt: «Alles hängt zusammen und so macht Schenken doppelt Freude.»



Nebst den kommerziell orientierten Kunden engagiert sich Goldbach im Rahmen von Corporate Social Responsibility seit mehreren Jahren im Bereich Jugend und Bildung. Dementsprechend unterstützt Goldbach mit der diesjährigen Weihnachtsspende das Kinderdorf Pestalozzi. (pd/eh)