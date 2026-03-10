Publiziert am 10.03.2026

Statt «Planted.Chicken» wird das pflanzliche Geschnetzelte «Planted Nature» heissen, teilt das Zürcher Unternehmen Planted mit. Auf der Packung erscheint aber das Claim «Cook it like Chicken». Die Bezeichnung «Güggeli» wird als «Güggeli Marinade» ergänzt.

Das Schweizer Bundesgericht hatte am 2. Mai 2025 entschieden, dass der Hersteller pflanzlicher Proteinprodukte Bezeichnungen wie «Chicken» oder «Duck» für seine Produkte nicht länger verwenden darf (persoenlich.com berichtete). Die Begriffe seien historisch Produkten tierischen Ursprungs vorbehalten, so die Begründung.

Planted wird die betroffenen Produktnamen auf dem Schweizer Markt bis spätestens Ende März anpassen. Die Änderung betrifft ausschliesslich die Produktbezeichnungen – an Rezeptur, Zutaten, Textur und Geschmack ändere sich nichts. Die Namensanpassung gilt zudem nur für den Schweizer Markt.

Das Urteil fällt in eine Zeit zunehmender regulatorischer Debatten rund um pflanzliche Lebensmittel. Auch die EU hat kürzlich beschlossen, die Verwendung tierbezogener Begriffe für pflanzliche Produkte stärker zu regulieren. Planted kritisiert diese Entwicklung: Vertraute Alltagsbegriffe zu verbannen helfe den Konsumentinnen und Konsumenten letztlich wenig. (pd/spo)