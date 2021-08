Goldbach: Chief Strategy Officer Roland Wittmann geht

Nach mehr als sieben Jahren hat sich Roland Wittmann entschieden, seine Funktion als Chief Strategy Officer bei Goldbach per Juni 2022 abzugeben und neue berufliche Wege einzuschlagen, heisst es in einer Mitteilung.

Seit Wittmanns Eintritt im Juni 2014 habe sich auch dank seines Wirkens bei Goldbach viel verändert, schreibt das Unternehmen weiter. Wittmann begleitete in seiner Funktion als Chief Strategy Officer die Integration der Goldbach in die TX Group sehr eng. In seiner Funktion war er zuständig für die Wachstumsmärkte Deutschland und Österreich sowie das Business Development der Goldbach Group.

«Goldbach als Teil der TX Group ist nun gut aufgestellt, um eine neue Ära des profitablen Wachstums einzuläuten. Ich persönlich möchte noch einmal etwas Neues wagen, auch wenn ich noch keine konkrete Pläne dafür habe», wird Wittman zitiert.

Vor seinem Einstieg bei Goldbach war er bei der ehemaligen Tamedia zwischen 2008 und 2014 verantwortlich für die Unternehmensentwicklung. Er berichtete direkt an die CEOs Martin Kall und anschliessend Christoph Tonini. Roland Wittmann hat nach seinem betriebswirtschalichen Abschluss im Jahr 2000 an der Universität Zürich bei der Strategieberatung Roland Berger gearbeitet und war vor seinem Wechsel zu Tamedia Leiter strategische Planung bei der SBB Personenverkehr.

Der Verwaltungsrat und die Geschäsleitung von Goldbach danken Roland Wittmann für sein grosses Engagement. Die Nachfolgeregelung wird zu gegebenem Zeitpunkt bekanntgegeben. (pd/wid)