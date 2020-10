Echowerk: Christa Moser wird Leiterin Beratung

Per Januar 2021 stösst Christa Moser als Leiterin Beratung zum Team von Echowerk. Sie ist passionierte Läuferin und hat an der Hochschule Luzern den Bachelor in Business Administration absolviert, heisst es in der Mitteilung dazu.

In ihren Sales Positionen bei Ricardo und booking.com hat die 37-Jährige sich fundiertes Know How im Onlinebereich erarbeitet, das sie zuletzt bei der digitalen Adecco-Tochter adia.com als Head of Sales eingebracht hat. In dieser Funktion hat sie die Verkaufsstrategie für den Markt Schweiz erarbeitet und ein B2B-Sales-Team aufgebaut.

Bei Echowerk wird sie sich auf den Aufbau von neuen Sponsoring-Partnerschaften für den Zürcher Silvesterlauf und das RegioSport-Kollektiv konzentrieren. Nach ihrem Mutterschaftsurlaub habe sie sich eine Herausforderung gewünscht, bei der sie an ihre berufliche Entwicklung anknüpfen und ihre Erfahrungen auch in einem Teilzeitpensum einbringen kann. (pd/wid)