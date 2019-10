Mit dem Engagement von Christian-Kumar Meier komplettiert Mediapulse ihre Organisation. Meier übernimmt die Leitung des Bereichs Marketing & Communications, den bisher CEO Tanja Hackenbruch interimistisch leitete, und wird Mitglied des neu vierköpfigen Leitungsteams der Mediapulse AG, wie es in einer Mitteilung heisst. In seiner Funktion verantwortet Meier die Partner Relations, das Product Management sowie die Kommunikation und berichtet direkt an die CEO.

Christian-Kumar Meier bringe langjährige Erfahrung aus dem Agenturbereich mit. So war er unter anderem Geschäftsführer bei Mediaschneider Bern und Mitglied der Geschäftsleitung von Contexta. Darüber hinaus ist er Fachdozent für Media-Strategie und -Planung an der Universität Bern und der Hochschule Luzern. Mit seiner langjährigen Kompetenz auf Agenturseite und seinem grossen Engagement in der Schweizer Onlineforschung verstärkt Mediapulse ihr Know-how in einem zukunftsweisenden und wachstumsträchtigen Geschäftsfeld, wie es weiter heisst.

«Mit Christian-Kumar Meier gewinnen wir einen ausgewiesenen und angesehenen Fachmann, der beste Voraussetzungen mitbringt, um strategisch wichtige Wachstumsfelder in Ergänzung zu unserem bestehenden Team weiterzuentwickeln. Mit seiner komplementären Expertise sowie seiner grossen Affinität zur Nutzungsforschung rundet er das Know-how von Mediapulse perfekt ab», wird CEO Tanja Hackenbruch zitiert.

Mediapulse ist eine Schweizer Branchenforschungsorganisation für die Erhebung der audio- und audiovisuellen Mediennutzung. Mit der Einstellung Meiers ist die Organisationsentwicklung abgeschlossen, welche die Geschäftsleitung 2017 eingeleitet hatte. Mediapulse wird laut Mitteilung künftig direkter auf die Marktbedürfnisse eingehen können, ihre Kommunikation stärken und neue, von den Kunden nachgefragte Dienstleistungen liefern. Weiterhin möchte sich das Unternehmen als neutrale Austauschplattform für die gesamte Branche profilieren. «Nach einer Phase der Konsolidierung und der Optimierung der Prozesse ist unsere Organisation nun komplett, und wir sind bereit, mit neuen Ideen und viel Power auf den Markt zuzugehen», so Hackenbruch. (pd/cbe)