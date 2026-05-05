Publiziert am 05.05.2026

Christian Macek betreibt promotionsagenturen.ch, ein Schweizer Online-Portal im Bereich Promotion und BTL-Marketing, und führt seit über zehn Jahren eine eigene Online-Marketing-Agentur in Luzern. Zudem war er als Marketingleiter für verschiedene KMU tätig. Bei Freudebringer soll er die Kundenbetreuung in der Schweiz ausbauen, das lokale Partnernetzwerk erweitern und Kunden gezielter begleiten, heisst es in einer Mitteilung.

Freudebringer ist im DACH-Raum tätig und verfügt nach eigenen Angaben über ein Netzwerk von mehr als 200'000 Vertrauenspersonen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Agentur platziert Produkte an über 400 Touchpoints – von Arztpraxen und Fitnessstudios über Büros und Hotels bis hin zu Coiffeuren. Das Ziel: Produkte ohne Streuverlust direkt bei der Zielgruppe platzieren. Neben dem Sampling umfasst das Angebot Marktforschung, Mysteryshopping und Evaluierung.

Für Freudebringer-Gründer und Geschäftsführer Niko Pabst ist die Schweiz «ein strategisch wichtiger Markt mit grossem Potenzial und anspruchsvollen Marken». Mit der Personalverstärkung setzt die Agentur ihren Wachstumskurs im Schweizer Markt fort. (pd/cbe)