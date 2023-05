Direxion: Christian Ruppanner gründet neue Agenur

Christian Ruppanner verlässt Viaduct und gründet die neue Konzept- und Umsetzungs-Agentur Direxion.

Nachdem Christian Ruppanner in den letzten sechs Jahren für Somedia aus einer Produktionseinheit die Agentur Viaduct aufgebaut hat, übergibt er die operative und kreative Leitung per Anfangs Mai in neue Hände. Das 2017 gegründete Unternehmen Viaduct ist als einzige Agentur in Graubünden Mitglied bei Leading Swiss Agencies.

Per Mitte Mai wird Christian Ruppanner mit seiner eigenen Unternehmung starten. Direxion stehe für mutige, neue Wege und herausragende Markenerlebnisse, heisst es in der Mitteilung.

Direxion begleitet Auftraggeber in der Entwicklung ihrer Marken, im Marketing, in der Kommunikation und bei der digitalen Geschäftsentwicklung. Konkret seien die Stärken der neuen Agentur in den Bereichen Konzeption, Ideenentwicklung und Umsetzung von Markenstrategien und Corporate Designs sowie von Image- und Aktivierungskampagnen. Aber auch Contentaufgaben, Dialogmassnahmen, Corporate-Publishing und Web-Projekte gehören zum Leistungskatalog.

Ziel des neunen Angebots sei es nicht eine grosse Agentur aufzubauen, sondern qualitativ hochstehende Konzepte zu entwickeln und Perfektion in der Umsetzung der Kommunikationsmassnahmen zu garantieren, heisst es weiter. Dafür steht der Agenturgründer als alleinige Ansprechperson ein. In der Entwicklung und der Umsetzung, ob klassisch oder digital, arbeiten Top-Shots aus den verschiedensten Bereichen mit Direxion zusammen.

Vor seiner Zeit bei Viaduct hat Christian Ruppanner schon andere Agenturen transformiert und neue Strategien für diese entwickelt. Darum wird er auch weiterhin Mandate für Agenturen in den Bereichen Strategieentwicklung und Konzeption übernehmen.

Das Portfolio der Direxion Crew umfasse namhafte Schweizer und internationale Marken, heisst es. In der neuen Konstellation werde schon an ersten spannenden Projekten gearbeitet. (pd/wid)