Huron: Christian Zweifel übernimmt Verkaufsleitung

Christian Zweifel hat per Anfang April die Verkaufsleitung bei Huron und damit der beiden Online-Medien inside-it.ch und inside-channels.ch übernommen. Er folgt auf Roberto Troisi, der zurück in die IT-Branche wechselt, heisst es in einer Mitteilung.

Mit Christian Zweifel stosse ein Medienprofi mit jahrelanger Erfahrung im Vertrieb von elektronischen Medien zum Verlag. Nachdem er im Bereich Printmedien startete, ging Zweifel Ende 1998 zu Goldbach. Dort übernahm er während rund 20 Jahren Aufgaben in der Vermarktung von elektronischen Medien, im Projektmanagement, der Betreuung von Grosskunden, der Beratung im Bereich Crossmedia, in der Verkaufsleitung und im Management.

2017 wechselte Zweifel zu Belcom (TeleZüri, Radio 24), wo er die kommerzielle Leitung übernahm, bevor er 2018 als Account Manager zur Internetplattform Buildup ging.

Zweifel werde sich bei Inside-it neben dem Vertrieb von Online-Werbung und Sponsoring insbesondere auch um die Weiterentwicklung unserer Angebote kümmern. Verlagsleiter Christoph Hugenschmidt sagte laut Mitteilung: «Wir sind stolz, dass wir nach Chefredaktor Marcel Gamma mit Christian Zweifel einen weiteren ausgewiesenen Medienprofi, diesmal für die Verkaufsseite, gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, das journalistisch seriös gemachte Branchenpublikationen wird eine blühende Zukunft haben. Die Digitalisierungswelle in der Schweizer Wirtschaft erhöht den Bedarf nach kompetenter und kritischer Berichterstattung. Dies wiederum steigert den Wert unserer Produkte für Werbekunden und Sponsoren.» (pd/log)