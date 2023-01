SMG: Christoph Tonini wird neuer CEO

Die Swiss Marketplace Group SMG erhält per 1. Februar 2023 eine neue Führung. Der bisherige CEO, Gilles Despas, wird das Unternehmen verlassen. Christoph Tonini wird als Verwaltungsratsdelegierter und CEO die Führung übernehmen, wie es in einer Mitteilung der TX Group heisst. Seine Verwaltungsratsmandate bei der TX Group und Goldbach werde er abgeben.

Christoph Tonini gehört dem Verwaltungsrat der TX Group seit Juli 2020 an und ist Mitglied des Revisionsausschusses. Ebenfalls gehört er für TX Group dem Verwaltungsrat von Goldbach Group an und ist unabhängiger Verwaltungsrat derer Tochtergesellschaft Goldbach Media. 2003 trat er in die TX Group (damals Tamedia) ein. Nach diversen Führungsfunktionen wurde er im Jahr 2007 zum stellvertretenden und 2013 zum Vorsitzenden der Unternehmensleitung der TX Group ernannt. In diesen Funktionen war er massgeblich für die strategische Ausrichtung der TX Group, den Ausbau der Werbevermarktung sowie die Expansion im Bereich der digitalen Plattformen und Marktplätze verantwortlich. Zuvor war Christoph Tonini in diversen Führungsfunktionen bei Ringier tätig.

Ausserhalb der TX Group ist er derzeit unter anderem Verwaltungsrat des Migros-Genossenschafts-Bundes und ehrenamtlicher Stiftungsrat der Kinderhilfsorganisation Right to Play.

«Christoph Tonini hat als operativer Chef und als Verwaltungsrat massgeblich zur starken Aufstellung und Entwicklung unserer Gruppe beigetragen. Wir freuen uns sehr, dass er jetzt die Führung der SMG übernimmt, die für uns von hoher Bedeutung ist», wird Pietro Supino, Verwaltungsratspräsident und Verleger der TX Group, zitiert. (pd/wid)