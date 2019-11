Silverspot vermarktet ab sofort «Citylion» nicht nur in bereits bestehenden Werbeplätzen auf Radio 24 und TeleZüri, sondern konnte auch blick.ch und MySports als neue Partner gewinnen. «Mit dem Ausbau des Sendegefässes ‹Citylion› haben wir die Verbreitung mit einem Schlag verdoppelt», lassen sich Managing Director Remo Civatti und Creative Director Nicolas Vonlanthen in einer Mitteilung zitieren. «Dieser Ausbau war insofern wichtig, damit wir unseren Kunden auch zukünftig die optimale Möglichkeit bieten können, in einem sich rasant entwickelnden Medienumfeld weiterhin im Bereich ihrer Werbung nachhaltig erfolgreich zu sein.»

«Citylion» sei für KMU reserviert und biete für sie dieselben Reichweiten zu den besten Sendezeiten wie für grosse Unternehmen, jedoch zu fairen «KMU-Preisen». «Citylion» wurde erst Anfang Jahr umgetauft. Zuvor hiess das Gefäss «City-Line» (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)