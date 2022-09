APG|SGA: Claudia Fischbacher wird HR-Leiterin

Die APG erweitert per 1. Januar ihre Unternehmungsleitung und beruft Claudia Fischbacher als neue Leiterin HR. Sie folgt auf Marcel Seiler, welcher die APG nach über elf Jahren als Leiter HR auf eigenen Wunsch per Ende Jahr verlässt und in den Ruhestand tritt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Mit der Aufnahme des HR in die Unternehmungsleitung unterstreiche die APG «die wachsende Bedeutung und Herausforderungen strategischer und operationeller Personalthemen für eine erfolgreiche und nachhaltige Geschäftsentwicklung».

Claudia Fischbacher ist seit März 2020 bei der APG als stellvertretende Leiterin HR tätig. Zuvor war sie mehrere Jahre in verantwortungsvollen Kaderpositionen tätig – unter anderem TX Group und Magazine zum Globus. Sie verfügt insgesamt über 15 Jahre Erfahrung mit HR-Themen. (pd/cbe)