IT-Logix: Claudio Franceschini verantwortet Marketing

Das auf Business Intelligence (BI), Data Warehousing, Data Science und Big Data fokussierte IT-Beratungshaus IT-Logix konnte Claudio Franceschini als Senior Marketing und Product Manager verpflichten. Franceschini wird in dieser neu geschaffenen Position das gesamte On- und Offline-Marketing des Unternehmens, von der Strategie über die Konzeption bis zur Umsetzung sowie die Repräsentation der Produkte am Markt verantworten, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit Claudio Franceschini konnten wir einen ambitionierten Profi in unser Team holen, der über wertvolles Wissen und Erfahrung mit neuen Tools und Technologien, digitalem Marketing und in der Produktentwicklung verfügt», so Samuel Rentsch, Co-CEO und Chief Customer Officer, an welchen Franceschini rapportiert. «In dieser neu geschaffenen Stelle wird er unter anderem eine tragende Rolle bei der Positionierung unseren neuen Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung unserer Unternehmensstrategie übernehmen.»

Franceschini kommt von PostFinance, wo er seit 2019 als Produkt- und Marktmanager tätig war. Zuvor sammelte er während fast zehn Jahren Berufserfahrung als Produktmanager beim Schweizer Netzwerk von Online-Marktplätzen Scout24. Der 39-Jährige hält einen Master of Science in Business, Management, Marketing und verbundene unterstützende Dienste der Berner Fachhochschule. (pd/cbe)