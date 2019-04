Livesystems: Claudio Marty ist «Mister Programmatic»

Als Head of Business Development und «Mister Programmatic» wird Claudio Marty Livesystems dabei unterstützen, ihre breite Produktepalette in den Bereichen Online, Programmatic Advertising und Digital out of Home mit innovativen Instrumenten im Markt weiter zu stärken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach Stationen bei Joiz, Admeira, Tamedia und zuletzt bei der Mediaagentur Attackera wechselt Marty im April 2019 als Head of Business Development zu Livesystems. «Die Möglichkeiten von Digital-out-of-Home-Produkten in Kombination mit dem Online-Newsportal ‹Nau› sind Magie», wird der 31-jährige Marty zitiert.

«Wir freuen uns, mit Claudio Marty einen ausgewiesenen und erfahrenen Profi in den Bereichen Online und Programmatic Advertising mit an Bord geholt zu haben», so Dragan Dojcinovic, Chief Commercial Officer CCO bei Livesystems. «Claudio wird uns massgeblich dabei unterstützen, unsere Angebote weiter voranzutreiben und neue Möglichkeiten auf den Markt zu bringen.»

Die über 30-köpfige Sales-Equipe betreut Werbekunden und Agenturen mit Angeboten über die ganze Produktpalette der digitalen Aussenwerbung und der Online-Produkte. Sie sind unter dem Dach der Livesystems Holding versammelt und umfassen das Newsportal «Nau», Passengertv, Gasstationtv und Cityscreen. (pd/cbe)