Die SZU (Sihltal Zürich Uetliberg Bahn) und die VBZ (Verkehrsbetriebe Zürich) haben die Vermarktung von sieben, respektive fümf digitalen Stellen ausgeschrieben.

Clear Channel hat sich entschieden, in beiden Ausschreibungen kein Angebot zu unterbreiten. Dieses Inventar passe nicht in das bestehende Angebot von total 357 digitalen Stellen und lasse sich nicht mit den «Digital Play Angeboten» kombinieren, schreibt Clear Channel in einer Mitteilung vom Montag. Im Falle der VBZ biete sich auch keine gewinnbringende Kombination mit den rund 1100 klassischen Plakatstellen an den Haltestellen an.

«Selbstverständlich begrüssen wir den Ausbau des digitalen Angebotes in der Schweiz. Diese beiden Mandate wären aber Insellösungen in unserem Gesamtangebot, mit wenig Chancen für eine sinnvolle Kommerzialisierung», begründet Robert Furger, Development und Technology Officer, in der Mitteilung. (pd/eh)