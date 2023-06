Detailhandel

Milch wird künftig in PET-Flaschen verkauft

Die Milchindustrie will dank Kunststoffflaschen nachhaltiger werden, wie Recherchen der NZZ am Sonntag zeigen. Coop lanciert in diesen Tagen erste Produkte.