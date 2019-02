Nach der Swisscom positioniert sich nun auch Coca Cola im Schweizer E-Sports-Markt und lanciert den «Coca-Cola eCup». In den kommenden Monaten werde der Fifa 19 Schweizer Meister gesucht, heisst es in einer Mitteilung. Mit dem Cup soll der Community «eine professionelle und kompetitive Plattform» geboten werden, um sich gegenseitig zu messen. Der Startschuss zum fällt am 14. Februar 2019. Dann findet laut Mitteilung die erste Online-Qualifikation statt.

Der «Coca-Cola eCup» sieht zwei Turniere vor – ein «1vs.1» sowie ein «2vs.2» Turnier. Via vier Online- und vier Offline-Qualifikationen können sich interessierte Fifa-Spieler für das Finale qualifizieren. Sämtliche Offline-Qualifikationen des «1vs.1» Turniers finden in diversen Standorten der Kino-Kette Pathé statt. Beim «2vs.2» Turnier werden zwei Offline-Qualifikationen organisiert, beide Offline-Events finden im Fifa Museum Zürich statt.

Über beide Turniere wird ein Preisgeld von 30'000 Franken ausbezahlt. Der Preispool für das «1vs.1» Turnier beträgt 20'000 Franken, derjenige für das «2vs.2» Turnier hingegen 10'000 Franken. Mit der hohen Preissumme will man laut Daniel Luther, Inhaber KiNG eSports und Mitorganisator des «Coca-Cola eCup» «ein Zeichen in der Schweizer E-Sports-Landschaft setzen.

«Wir engagieren uns seit vielen Jahren im Bereich Fussball. Wir haben die Entwicklung im Bereich des digitalen Fussballs laufend mitverfolgt und haben uns entschieden, zusammen mit den Organisatoren den Coca-Cola eCup ins Leben zu rufen», lässt sich Stefan Rothenbühler, Senior Brand Manager bei Coca-Cola Schweiz, in der Mitteilung zitierten. Unterstützt wird der Event von weiteren namhaften Brands wie Play Station, Caturix, Adidas oder Pathé. (pd/wid)