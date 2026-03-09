Publiziert am 09.03.2026

Der Schweizer Coiffeurverband Coiffure Suisse hat unter haircrush.coiffuresuisse.ch eine Microsite mit einem spielbasierten Kampagnenformat aufgeschaltet. Das Spiel orientiert sich am Prinzip von Candy Crush: Nutzerinnen und Nutzer reihen drei oder mehr identische Symbole aneinander und sammeln Punkte. Als Symbole dienen branchentypische Objekte wie Föhn, Haarspray und Kamm. Als Preise gibt es Sofortgewinne sowie eine Reise nach Paris als Hauptgewinn.





In der ersten Woche nach dem Start wurde das Spiel nach über 20'000-mal gespielt, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Nach Angaben von Marketingleiterin Nicole Platz konnten dabei auch Kontaktdaten potenzieller neuer Mitglieder gesammelt werden.

Das Online-Spiel steht auf Deutsch, Französisch und Italienisch zur Verfügung. Technisch umgesetzt hat sie Dunkel Design. Die Kampagne wurde über Meta und die Aussenwerbeplattform Uhoo verbreitet und erzielte nach eigenen Angaben über 1,1 Millionen Sichtkontakte. (pd/nil)