Publiziert am 10.03.2026

Xeit hat sich in einem Ausschreibungsverfahren durchgesetzt, teilt die Agentur mit. Im Fokus steht die Positionierung von MediaMarkt Schweiz als Wissens- und Inspirationsplattform rund um Consumer Electronics. Das Markenversprechen «Das muesch erläbe» soll erlebbar gemacht werden.

Die Agentur fungiert dabei als Hauptansprechpartnerin für die Content-Redaktion von MediaMarkt Schweiz. Sie übernimmt in Kooperation mit der österreichischen Agentur Content Creation die redaktionelle Leitung im Cluster «Alpine», das die Märkte Schweiz und Österreich umfasst. Produziert werden laufend neue Inhalte, die Trends einordnen, Produkte erklären und Kundinnen und Kunden im Alltag unterstützen.

Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit der österreichischen Content Creation GmbH. Inhalte werden gemeinsam entwickelt und anschliessend für die jeweiligen lokalen Märkte adaptiert. (pd/spo)