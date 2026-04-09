Publiziert am 09.04.2026

TrueStory realisiert seit Herbst 2025 Inhalte für den Schweizer Anbieter von Bürobedarf und -lösungen. Zu Beginn der Zusammenarbeit entstanden Formate wie «Office World Battles» und «Extreme Product Testings», die das Sortiment in unterhaltsamer Form zeigen. Im Frühjahr folgten zwei Content-Pieces für eine Schulthek-Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Chemie für eine gleichermassen sympathische und produktive Zusammenarbeit war vom ersten Treffen an natürlich vorhanden. Umso mehr Spass machen dann auch die Drehs», lassen sich Fabio Gräni, Performance Marketing Manager bei Office World, und Elie Kerbage, Partner bei TrueStory, zitieren.

Die Social-Media-Kommunikation richtet sich laut Office World an Einkäuferinnen und Einkäufer im Alter von 25 bis 50 Jahren und soll diese in ihrem digitalen Alltag erreichen. (pd/cbe)