Die Publikation «Markentrend H1 2022»* von Media Focus Schweiz analysiert die Werbe- und Medienpräsenz von über 300 Marken aus 22 Branchen in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Gesamtsichtbarkeit im ersten Halbjahr 2022 beläuft sich insgesamt auf 4,4 Milliarden Franken. Davon werden 1,7 Milliarden über Paid Media und 2,7 Milliarden über Earned Media generiert. Das Verhältnis von Werbung zu Kommunikation/PR (Paid-Earned-Ratio) liege demnach bei 39 zu 61 Prozent.



Coop sei dank Werbepräsenz vor der Migros – und damit die sichtbarste Marke der Schweiz. Auf Rang 3 und 4 folgen gemäss Mitteilung die Tech-Giganten Google und Apple. Die Fahrzeugbranche bleibe dank ihrer «grossen Medienpräsenz» die sichtbarste Branche.



Wer es sonst noch in die Top 20 geschafft hat und welche Branchen und Brands stärker von Werbe- oder Medienpräsenz abhängig sind, um Sichtbarkeit zu generieren, ist in der Publikation unter diesem Link zu erfahren.



Zudem biete die Publikation unter anderem folgende «Battles of the Brands» aus verschiedenen Branchen: Wer ist insgesamt und in den einzelnen Kommunikationskanälen die sichtbarere Marke? «Toyota oder Tesla?», «Aldi oder Lidl?», «Rolex oder Omega?»





«Marketing und Kommunikation sind wesentliche Treiber der Sichtbarkeit von Marken. In unserer Publikation ‹Markentrend› verknüpfen wir deshalb Werbe- und Medienpräsenzdaten, um eine holistische Sicht auf die kommunikative Sichtbarkeit von Marken im Schweizer Markt darstellen zu können. Durch die gesamtheitliche Bewertung der Markenpräsenz bieten sich einzigartige Vergleichsmöglichkeiten», lässt sich Tina Fixle, CAO Media Focus, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)

*Die Werbepräsenz wird in Brutto-Werbedruck gemessen. Es handelt sich dabei um den Gegenwert gemäss Medientarif für die Einzelschaltung und nicht um die tatsächlichen Ausgaben, Kosten oder Budgets. Mengenrabatte, Kunden- oder Sonderkonditionen werden nicht berücksichtigt.