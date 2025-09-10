Mind Studios: Coop Pronto startet auf Social Media

Publiziert am 10.09.2025

Die Basler Agentur Mind Studios betreut ab sofort die Social-Media-Kanäle von Coop Pronto. Der Convenience-Anbieter startet mit einer Kampagne unter dem Hashtag #MachSchnäll auf Instagram und TikTok.

Die Launchkampagne setzt auf interaktive Challenges in Coop-Pronto-Filialen. Kunden treten dabei in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an – vom 100-Meter-Lauf über das Bauen einer Flaschenpyramide bis zum Bottle Flip. Zum Auftakt können Follower einen Jahresvorrat an Focus Water Reload gewinnen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Coop Pronto steht für das Schnelle und Frische. Genau das wollen wir auch auf Social Media leben», erklärt Tim Sommer, Communication Manager bei Coop Pronto. Die Strategie zielt auf die Generationen Z und Alpha ab, die über die beiden Plattformen erreicht werden sollen.

Michel Gysin, Co-CEO von Mind Studios, betont die Herausforderung: «Gen Z und Alpha erreichen wir auf Social Media nur über Authentizität, Abwechslung und die passende Ansprache.» (pd/cbe)