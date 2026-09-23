NZZ: Corine Blesi rückt in die Geschäftsleitung

Publiziert am 23.09.2026

Künftig wird der Nutzermarkt mit dem Abonnementgeschäft als eigenständiger Bereich geführt. Die übrigen kommerziellen Aktivitäten werden unter dem Dach von NZZ Experience gebündelt. Beide Bereiche werden direkt in der Geschäftsleitung vertreten sein, wie aus einer Medienmitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die NZZ begründet den Schritt mit den «unterschiedlichen Anforderungen und Wachstumschancen» der beiden Geschäftsfelder. Im Nutzermarkt steht laut Mitteilung die Weiterentwicklung des Abogeschäfts in der Schweiz und in Deutschland im Zentrum. Mit NZZ Experience will das Unternehmen Marke und Plattformen stärker für Werbekunden, Partner und Communitys nutzen.

Corine Blesi wird künftig nebst NZZ Connect und der NZZ Academy auch NZZ Live verantworten. Hinzu kommen Audienzz, die Spezialistin für digitale Werbevermarktung, und die Werbevermarktungsorganisation NZZone. Ebenfalls zu ihrem Bereich gehören die strategischen Partnerschaften sowie die kommerziellen Zusatzgeschäfte. Blesi ist seit August 2019 für das Konferenzgeschäft der NZZ und das Swiss Economic Forum (SEF) zuständig. Seit 2021 sind diese Aktivitäten unter NZZ Connect zusammengefasst. Dazu gehören heute Wirtschaftskonferenzen, Community-Formate und verschiedene Business Awards. Der erweiterten Geschäftsleitung gehört Blesi seit März 2021 an. Ob sie die operative Geschäftsführung von NZZ Connect abgibt, lässt die Mitteilung offen.

«Mit der neuen Aufstellung schaffen wir für beide Bereiche einen klaren Fokus und die Voraussetzungen, um ihre jeweiligen Potenziale noch besser zu heben», lässt sich CEO Felix Graf in der Mitteilung zitieren. Blesi kenne die NZZ und bringe Erfahrung im Aufbau kommerzieller Angebote mit.

Für die Leitung des Nutzermarkts führt die NZZ einen internen und externen Auswahlprozess durch. Gesucht wird eine Führungsperson mit Erfahrung im Subscription-Geschäft. Bis zur Ernennung führt Roman Bretschger, Generalsekretär und stellvertretender CEO, den Bereich interimistisch weiter. (pd/cbe)