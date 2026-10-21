Dentsu | Matto-Group: Von der Schweiz aus in Asien geworben

Publiziert am 21.10.2026

Moser & Cie. hat gemeinsam mit Dentsu Switzerland und der Matto-Group eine KI-gestützte digitale Kampagne in fünf Märkten umgesetzt: in der Schweiz, Hongkong, Südkorea, Singapur und Festlandchina. Die Steuerung erfolgte über frontrunner.ai, die Schweizer Plattform der Matto-Group, wie diese schreibt. Gebucht wurde die Kampagne einmalig, das Reporting war einheitlich. Sie lief über drei Mediakanäle: Social Media inklusive Weibo, Digital Out of Home (DOOH) und Display.

Die Werbemittel wurden laut Mitteilung mit KI aus bestehenden Produktbildern von H. Moser & Cie. in verschiedene Werbeformate übertragen. Dies geschah direkt in frontrunner.ai und nach Angaben der Beteiligten ohne Zusatzkosten. Das Brand-Team der Manufaktur prüfte und genehmigte die dynamischen Werbemittel auf Englisch, Chinesisch und Koreanisch. Ausgespielt wurde geo-targetiert rund um die Boutique-Standorte und die Manufaktur, in geprüften Premium-Umfeldern und unter Brand-Safety-Vorgaben.

Die Kampagne wurde vom Marketing-Team von H. Moser & Cie. initiiert und von Dentsu Switzerland unter der Leitung von Senior Digital Consultant Clizia Capecchi vorangetrieben. frontrunner.ai bietet KI-gestützte Anpassung von Werbemitteln, Kampagnensteuerung und Echtzeit-Reporting. Grundlage für das Targeting und den Einsatz eigener KI-Agenten sind First-Party-Daten der Matto-Group. (pd/spo)