Wirz: App für einfaches urbanes Leben

Publiziert am 21.10.2026

Wirz hat für die neue App Ari des Schweizer Start-ups Livemap eine Markenidentität und eine Launchkampagne entwickelt, wie die Agentur mitteilt. Die Kampagne ist für Social Media konzipiert und wurde gemeinsam mit dem Headstart Collective umgesetzt. Ari startet zunächst in Zürich. Livemap plant, Ari im kommenden Jahr in weiteren Schweizer Städten einzuführen.

Die App bündelt lokale Echtzeitinformationen, Veranstaltungen und personalisierte Routen in einer Anwendung. Livemap will damit das urbane Leben einfacher machen. Die App werde in der Schweiz mit Schweizer Daten entwickelt, sagt Kristin Umbach, Chief Commercial Officer von Livemap.

Wirz erarbeitete gemeinsam mit Livemap die Markenidee, eine visuelle Identität und die Tonalität. Als Ausgangspunkt dienten laut Daniel Wegmann, Director Brand Design bei Wirz, die Farben, Formen und Eigenheiten der Stadt Zürich und nicht die üblichen Codes aus den Bereichen Tech und Mobility. Die Identität soll einen einheitlichen Auftritt über verschiedene digitale Kontaktpunkte hinweg ermöglichen.

Die Kampagne arbeitet mit Botschaften wie «Wäre ohne Ari nicht passiert» und «Ari weiss wo». Kurze Videos und statische Sujets zeigen Alltagssituationen, etwa eine unerwartete Partynacht, ein Café ohne Warteschlange oder bisher unbekannte Orte in Quartieren. Einzelne Funktionen der App werden dabei nicht erklärt. (pd/spo)