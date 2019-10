Fluidfocus: Corinne Suter wird Botschafterin

Die Fluidfocus ist schon seit mehreren Jahren im Bereich des Sponsorings von Einzelpersonen aktiv und pflegt aktuell Partnerschaften mit über 150 Ambassadoren, wie es in einer Mitteilung von Mittwoch heisst. Diese Markenbotschafter sind mehrheitlich junge und aufstrebende Athletinnen und Athleten. Nun konnte nach einer kurzen Verhandlungsphase ein auf mindestens zwei Jahren ausgelegter Vertrag mit Ski-Star Corinne Suter abgeschlossen werden.

«Wir sind überglücklich, mit Corinne Suter den perfekten Match zu unserer Marke ‹Focuswater› gefunden zu haben», lässt sich Andreas Egli, Head of Marketing, in der Mitteilung zitieren. «Unser Brand ist jung, natürlich, made in Switzerland und will einen gesunden und aktiven Lifestyle unterstützen – getreu unserem Slogan ‹Find your Flow›». Die Zusammenarbeit mit Corinne Suter soll der Marke auf ihrem Erfolgskurs Auftrieb verleihen und helfen, die Bekanntheit des Trend-Getränkes zu steigern. «Als mir bekanntes, natürliches Schweizer Vitaminwasser freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ‹Focuswater› und hoffe es bringt mir viel ‹Flow› für eine erfolgreiche Saison», so Corinne Suter. (pd/lol)