Die Kartenmarke Cornèrcard, Teil des Schweizer Familienunternehmens Cornèr Bank AG, steht für kundennahen Service und Innovationskraft. Ziel des überarbeiteten Markenauftritts war es, diese Qualitäten zeitgemäss und für ihre Anspruchsgruppen relevant zu kommunizieren, schreibt Wunderman Thompson in einer Mitteilung. Eine Aufgabe, die eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Marke erforderte – aber ebenso einen behutsamen Umgang mit der bestehenden Identität, so die Agentur weiter.

Von der Typographie des bisherigen Logos abgeleitet, schafft neu ein markeneigener Headline-Font eine kohärente Kommunikation und macht «Botschaften visuell zu distinktiven Brand Properties», schreibt Wunderman Thompson. Die neuen Farben der Marke gehen vom bekannten Tessiner Rot-Blau der Marke aus, verleihen ihr aber zusätzliche Strahlkraft. Die grafischen Elemente sind aus der Form der Kreditkarte entwickelt und schaffen einen unverkennbaren Look für Cornèrcard.

Persönlich, kundennah und inspirierend



Auch die neu kreierte Bildwelt stützt sich auf die Markenwerte: nah an den Bedürfnissen und Wünschen der Kundinnen und Kunden – flexibel und auf Augenhöhe. Diese Werte übersetzte die Fotografin Astrid Grosser in das visuelle Storytelling. Entstanden ist so ein Markenbild, das es Cornèrcard erlaubt, sich als das zu positionieren, was ihren Service ausmacht: persönlich, kundennah und inspirierend.

Zu sehen sind die umfangreichen Massnahmen ab August in der Online-Präsenz von Cornèrcard, ihren neuen Kreditkarten und in ihren künftigen Kampagnen.

Verantwortlich bei Cornèr Bank AG: Alessandro Seralvo (Head of Cornèrcard), Carsten Jochem (Head of Marketing & Distribution), Nicole Knecht (Coordination Rebranding); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Sonja Gross, Alisa Lomovceva, Andrei Vid, Maaike Fortuijn, Nathan Bastino, Jael Abderhalden, Aurora Wilde (Art Direction & Graphic Design), Berni Brungs, David Trüb (Text), Dany Boletas, Noah Nachtrab, Pablo Blumer (UX Design), Felicia Aepli (Motion Design), Benjamin Franken (Creative Direction), Nadine Treier, Corina Carabelli, Nick-Patrick Herrmann, Kira Vaterlaus, Franziska Saxer (Beratung), Galina Helbling, Saskia Kathmann, Joëlle Seiler (Strategie), Curdin Montalta, Kim Prinzing, Kathrina Seiler (Desktop Publishing), Swen Morath, Giselle Vaugne (Chief Executive Officers); verantwortlich Produktion: Peter Machat (Illustrationen), Kai Sinzinger, Bernd Volmer (Font Design), DS Photographers & First Productions (Produktionskoordination Bildwelt), Astrid Grosser (Fotografie), Marckus Klapper (Digital Support), Claudia Scholtan (Styling). (pd/nil)