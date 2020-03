Serviceplan Gruppe: Cosima Giannachi verlässt Mediaplus

Seit 2017 hat Cosima Giannachi in ihrer Funktion als Geschäftsführerindie Mediaplus Suisse AG aufgebaut (persoenlich.com berichtete). Das Unternehmen, das zum Haus der Kommunikation der Serviceplan Gruppe gehört, berät nationale und internationale Kunden. Nun hat sich Cosima Giannachi entschieden, eine Auszeit zu nehmen. «Nach über 29 Jahren im Mediabusiness und drei spannenden Jahren bei Mediaplus Suisse möchte ich wieder vermehrt die Welt entdecken und mir Zeit zum Reisen nehmen», so die Mediaexpertin in einer Mitteilung vom Dienstag.

«Cosima Giannachi hat Mediaplus Suisse AG in der schwierigen Zeit der Lancierung und des Aufbaus mit ihrer Persönlichkeit, ihrer Kompetenz und ihrer Integrität gegenüber Kunden geprägt», fügt Christian Baertschi, Verwaltungsrat der Mediaplus Suisse AG, an.

Die Kunden werden bis auf Weiteres von Michael Knezevic betreut. Der Mediaexperte mit über 15-jähriger Erfahrung leitet Kundenetats bei Mediaplus International und ist mit allen Schweizer Themen vertraut. (pd/eh)