Black Frame: Creators Contest soll international werden

Die Zürcher Bewegtbild-Agentur hat zusammen mit Canon über 20 Creators aus der ganzen Schweiz eingeladen, ihre Fähigkeiten zu messen und für renommierte Partner in den Wettbewerb zu steigen. Für den Content wurden sieben Sets gebaut, um ausgewählte Partner – darunter die Sterneköche des La Colombe in Zug, Volvo Schweiz oder das Boxing Studio Lucky Punch in Zürich – in Szene zu setzen.



Die Creators, die laut einer Mitteilung bei Werbeagenturen, selbständig oder freischaffend tätig sind und sich in der Schweizer Szene bereits einen Namen gemacht haben, sind zum Wettbewerb eingeladen worden. Eine Stunde Drehzeit, zwei Wochen Schnitt waren die Regeln.

Gewonnen haben:

1. Platz: Leon Seierlein für Lucky Punch, Zürich



2. Platz: Gian-Andrea Lüthi für Datt Style, Zürich



3. Platz: Pierangelo Barone für La Colombe, Zug



Tony Mola, Inhaber von Black Frame: «Wir konzipieren bereits die nächste Ausgabe, die definitiv grösser wird. Wenn wir die Szene besser vernetzen können, profitieren am Ende alle. Unsere sieben Kunden haben Brand- und Marketing-Content erhalten, der kreativ Aspekte der Marken beleuchtet und den Werbeauftritt bereichert. Fast alle Videos sind von den Kunden auf deren Kanälen publiziert worden.»

Go Ito, Marketing Director DACH-Region bei Canon, ergänzt: «Dieser Contest ist der erste seiner Art in der Schweiz. Wir wollen dies nun auch in anderen Märkten testen.» (pd/cbe)