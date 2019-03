Prättigau Tourismus: Cyrill Locher ist neuer Geschäftsleiter

Der neue Geschäftsleiter der regionalen Marketingorganisation Prättigau Tourismus GmbH (PT) heisst Cyrill Locher. Der 56-jährige Digitalexperte und Projektleiter aus Schiers-Fajauna wurde von der PT-Geschäftsführung gewählt und wird seine neue Aufgabe am 1. Mai 2019 übernehmen. Er ist der Nachfolger von Daniela Göpfert, welche PT nach zwölf Jahren verlässt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Locher konnte sich im Bewerbungsprozess laut der Mitteilung ein Kandidat mit besten Qualifikationen und grossem Leistungsausweis gegen 26 Mitbewerber durchsetzen. Dank seinen Tätigkeiten in der Digitalwirtschaft bei verschiedenen Unternehmen und als selbständiger Berater für renommierte Kunden wie Roche oder Credit Suisse verfüge Locher über weit überdurchschnittliche Kenntnisse im IT-Bereich und in der digitalen Umsetzung. Dazu würden vielfältige Erfahrungen in Marketing und Verkauf sowie im Management kommen.

Der in Meilen am Zürichsee aufgewachsene Vater zweier erwachsener Söhne wohnt seit 1993 in Fajauna, ist ein Skitourengänger, Alpinist und Biker, langjähriges SAC-Mitglied und kennt das Prättigau bestens. Nebenberuflich hat er sich in den letzten Jahren beim Wanderwegunterhalt in der Gemeinde Schiers engagiert sowie Gewerbe- und Gastrobetriebe im Digitalbereich unterstützt. (pd/cbe)