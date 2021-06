JLS Digital: Damian Schärli wird neuer CEO

Damian Schärli, langjähriger Mitarbeiter und GL-Mitglied von JLS Digital, übernimmt die Leitung des Unternehmens per 1. Juli. Er tritt somit die Nachfolge von Patrick Minder an, der seit April den Bereich Platforms & Applications bei der Muttergesellschaft Swisscom Business Customers leitet.

«Ich freue mich auf die neue Herausforderung, mit einem motivierten Team und einem idealen Produktportfolio die Strategie von JLS weiter zu verfolgen und die Weiterentwicklung des Unternehmens gemeinsam mit unserer neuen Besitzerin zu gestalten», wird Schärli zitiert.

Schärli war zuvor in verschiedenen Führungspositionen bei JLS tätig und «kennt das Unternehmen daher bestens», wie es in einer Mitteilung heisst. Als Mitgründer von Mons Consulting verantwortete er nach der Übernahme durch JLS zuerst den Bereich Software-Entwicklung am Standort Zürich, führte danach das Business Developement und übernahm vor zwei Jahren schliesslich die Aufgabe des COO Digital Signage & Communication am Hauptsitz in Luzern.

Mit Damian Schärli übernimmt laut Mitteilung «ein erfahrener Digitalexperte» die Leitung von JLS Digital. «Mit der Ernennung Damian Schärlis zum CEO können wir diese zentrale Position mit einer Personen aus den eigenen Reihen besetzen, die voll hinter der Strategie steht und aufgrund ihres Werdegangs alle Leistungsbereiche des Unternehmen im Detail kennt und versteht», so Verwaltungspräsident Lukas Bigler. «Die Weiterentwicklung des Unternehmens und der Wachstumskurs kann damit nahtlos weiter vorangetrieben werden.» (pd/cbe)