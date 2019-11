Ogilvy: Damit aus Mädchen starke Frauen werden

Ab ihrem sechsten Lebensjahr beginnen Mädchen, ihr Potenzial anzuzweifeln – dies zeigt eine Studie der New York University in Zusammenarbeit mit der University of Illinois und Princeton University. Das möchte Mattel verhindern und ihnen starke Frauen näherbringen, die ihre kühnsten Träume erfüllt haben. Eine dieser inspirierenden Begegnungen hat Ogilvy zusammen mit Boutiq Films für Mattel eingefangen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Heldinnen des Spots sind die neunjährige Kletterin Julia und Evelyne Binsack. Die Abenteurerin und Bergführerin gehört zu den wenigen Frauen, die auf dem Mount Everest, am Nordpol und Südpol waren. Sie ist die erste Schweizerin, die ein Barbie Unikat erhält, die ihr nachempfunden wurde. Seit 2015 ehrt Barbie damit besondere Frauen mit Vorbildfunktionen.

Der Kurzfilm und sein Cutdown werden für einen PR-Event sowie eine Online-Werbekampagne eingesetzt. Ausgespielt wird der Content an Mütter von jungen Mädchen.

Verantwortlich bei Mattel: Emilie Despretz (Associate Marketing Manager), Sabina Borer (Assistant Brand Manager); verantwortlich bei Ogilvy: Daniela Etterlin (Projektverantwortung, Beratung), Stephanie Lang (Creative Director), Regula Krebs (Grafik); verantwortlich bei Boutiq Films: Chantal Gugger (Managing Director & Producer), Marie-Louise Marti (Production Assistant), Ari Zehnder (Regisseur). (pd/cbe)