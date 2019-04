Küng Verlag: Daniel Gauchat wird Marketing-Manager

Daniel Gauchat ist neuer Marketing-Manager beim Küng Verlag und treibt dort die Transformation des Verlages und der Produkte in die digitalen Geschäftsfelder voran. Im Weiteren verantwortet Gauchat die Produktentwicklung sowie die Positionierung und die Kommunikation des Verlags. Er rapportiert in dieser Funktion direkt an den Verleger Thomas Küng, sowie die Verlagsleiterin Daniela Sayer, heisst es in einer Mitteilung.

Daniel Gauchat habe für Ringier die TV-Vermarktung aufgebaut, insbesondere für die TF1 Group und verantwortete danach bei Admeira die Vermarktung der privaten TV-Sender, bis er 2018 den Crossmedia-Bereich leitete. Der Bertriebsökonom verfügt über ein Medien-Master-Abschluss der Steinbeis-Hochschule Berlin. Neben der Teilzeit-Anstellung beim Küng Verlag wird Daniel Gauchat ab dem 1. Mai eine Funktion bei Star TV Medien übernehmen.

Thomas Küng ist Inhaber und Verleger des Küng Verlags, der vor allem auf die Publikation von Rätsel-Magazinen in der Schweiz, Deutschland und Österreich spezialisiert ist. «Wir haben mit Rätsel-Apps, Online-Services und interaktiven Lösungen den Anschluss an die Medienentwicklung gehalten und wollen dies künftig und zusammen mit unserer Partnerin Rätsel Agentur noch stärker ausbauen. Wir freuen uns, mit Daniel Gauchat einen Marketing- und Medien-Profi bei uns zu haben, der diese Entwicklung vorantreiben und ausbauen wird», wird Küng zitiert. (pd/log)