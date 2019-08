Daniel Meister (49) sei ein ausgewiesener Branchen-Profi. Sein Einstieg in die Werbebranche erfolgte bei der Publicitas, in der er verschiedenen Funktionen im Bereich Verkauf der Edipresse-Zeitungen innehatte. Danach wechselte er zu Publisuisse und führte den Bereich Key Account Management, wo er die Abteilung TV- und Radiowerbung verantwortete. Nach einer weiteren Station bei Clear Channel Schweiz als Filialleiter Westschweiz und anschliessend als Regionenleiter Süd-West, führte sein Weg zu Frappecom Media Digital Suisse als Verkaufsleiter, heisst es in einer Mitteilung.







Während seiner Laufbahn habe Meister das Medienwissen vertiefen und Kundenbeziehungen sowohl zu Werbe- und Media-Agenturen als auch Direktkunden aufbauen können. Diese Kompetenzen werde er als Nachfolger von Pierre-Alain Mettraux in der Leitung Verkaufsberatung Romandie der APG|SGA mit Standorten in Genf, Lausanne, Sion, Freiburg und Neuenburg einsetzen.

Pierre-Alain Mettraux verlässt die APG|SGA im gegenseitigen Einvernehmen per Ende August. Die APGISGA dankt ihm für sein langjähriges Engagement und wünscht ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute. (pd/log)