Publicis Media DACH: Daniela Tollert wird Chief Operating Officer

Publiziert am 11.09.2025

Publicis Media DACH verstärkt ab November sein Management-Team mit Daniela Tollert als neue Chief Operating Officer. Sie übernimmt die Verantwortung für medienübergreifende Aktivierung, Performance Marketing, Commerce sowie Data & MarTech.

Tollert wechselt von WPP Media (vormals GroupM), wo sie zuletzt als Chief Growth Officer tätig war. Zuvor leitete sie mehrere Jahre als Chief Digital Officer das Digitalgeschäft und war von 2015 bis 2016 Geschäftsführerin bei MediaCom für das Digitalgeschäft und die Betreuung grosser Kundenaccounts. Ihre Laufbahn begann sie auf Kundenseite, bevor sie zu den Agenturen Carat Direct und Maxus wechselte.

In ihrer neuen Position bei Publicis Media wird Tollert gemeinsam mit dem bestehenden Leadership-Team das Angebot im Bereich Connected Media im PowerofOne-Verbund ausbauen. Der Ansatz verknüpft Medien, Daten, Content, Technologie und Commerce miteinander.

«Mit Daniela gewinnen wir eine Top-Führungspersönlichkeit mit exzellentem Marktverständnis, langjähriger Erfahrung im internationalen Netzwerk», wird Frank-Peter Lortz, CEO Publicis Groupe DACH, in einer Mitteilung zitiert. Tollert äusserte sich zur Rolle: «Der Connected-Media-Ansatz ist für mich wegweisend und setzt Massstäbe in der Branche.»

Publicis Media vereint die globalen Mediaagenturen Spark Foundry, Starcom und Zenith unter einem Dach und ist in über 100 Ländern mit mehr als 23'500 Mitarbeitenden vertreten. (pd/cbe)