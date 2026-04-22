Keystone-SDA: Das Corporate-Geschäft wird ausgebaut

Publiziert am 22.04.2026

Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA baut ihr Geschäft mit Unternehmen und Organisationen mit einem neu geschaffenen Bereich Corporate Solutions aus, teilt sie am Mittwoch mit. Diesen wird Christoph Büeler ab Mai leiten.

Der 20-jährige Branchenveteran war zuletzt als Head of Video & Podcasts bei Ringier Medien Schweiz tätig, wo er multimediale Angebote strategisch neu ausrichtete und monetarisierte. Bei Keystone-SDA soll er nun Auftragsproduktionen, Informationsdienste und neue Content-Angebote weiterentwickeln und die Agentur als Partnerin für multimedialen Corporate Content in der ganzen Schweiz stärken.

«Corporate Solutions zu skalieren, ist eine grossartige Aufgabe. Dies für einen so starken Brand wie Keystone-SDA umzusetzen, macht die neue Herausforderung für mich zur absoluten Herzensangelegenheit», wird Büeler zitiert. Jann Jenatsch, Chief Revenue Officer von Keystone-SDA, bezeichnet den Neuzugang als «unternehmerisch agierenden Medien- und Kommunikationsprofi, der unser Haus und den Schweizer Medienmarkt bestens kennt».

Der Bereich Corporate Solutions soll neben dem klassischen Nachrichtengeschäft zur zentralen strategischen Wachstumssäule der Agentur werden, heisst es weiter. (pd/spo)