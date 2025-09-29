100 Jahre Migros: Das Geschenk von Swiss

Publiziert am 29.09.2025

Ab Dienstag wird die Schokolade für drei Wochen als 100-Gramm-Tafel in rund 450 Migros-Filialen in der ganzen Schweiz verkauft, teilen Swiss und Migros mit. Die Marketing-Aktion ist ein Geschenk an die langjährige Partnerin zum Jubiläum. Frey produziert das Swiss-Schöggeli seit 2015.

«Viele Gäste haben uns gefragt, ob man die Schöggeli auch kaufen kann. Zum 100. Geburtstag der Migros haben wir diesen Wunsch gemeinsam mit unserer starken Partnerin erfüllt», wird Stefan Vasic, Head of Marketing der Airline, in der Mitteilung zitiert.

Die Migros produziert als grösste Schokoladenproduzentin der Schweiz jährlich rund 20 Millionen Swiss Schöggeli. Im Laden kostet die Tafel 2.95 Franken. Zur Marketing-Aktion gehört auch auch ein Gewinnspiel. (pd/spo)