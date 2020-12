Weihnachten 2020

Das liegt dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum

Trotz Coronakrise wird der farbige Päckliberg unter dem Weihnachtsbaum dieses Jahr gross sein – jedenfalls, wenn man einer Umfrage zum diesjährigen Geschenkbudget glaubt. Doch in gewissen Geschenkkategorien macht sich die Pandemie bemerkbar.

In der Krise wird gespart – könnte man meinen. Nicht so bei Herr und Frau Schweizer. Jedenfalls nicht an Weihnachten. (Bild: pixabay/pexels)