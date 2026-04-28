Elena Gabriel: Das Märlitram neu gedacht

Publiziert am 28.04.2026

Vom 20. März bis 26. April 2026 fuhr das Züri Märlitram als Frühlingsedition durch die Stadt – eine Premiere, nachdem das Format bislang ausschliesslich in der Adventszeit bekannt war. Die Zürcher Art Direktorin Elena Gabriel konzipierte und gestaltete den neuen Auftritt als kohärente Erlebniswelt für Kinder von vier bis neun Jahren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Leitfigur diente der Böögg, inspiriert vom Sechseläuten. Eigens illustrierte Geschichten von René Kalt wurden während der rund 20-minütigen Fahrt von Erzählerinnen und Erzählern in traditionellen Zunftkostümen inszeniert.

Der Auftritt wurde über alle Touchpoints umgesetzt: Tramdesign, Out-of-Home-Werbung, Screen-Visuals, Social-Media-Assets und gebrandete Give-aways. Projektpartner waren Zürich Tourismus, die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) und Coop City St. Annahof. Die Umsetzung entstand zudem in Zusammenarbeit mit dem Zentralkomitee der Zünfte Zürichs.

Das Züri Märlitram ist auf eine Laufzeit von fünf Jahren angelegt. (pd/cbe)