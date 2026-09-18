Loy Agency: Das Matterhorn hat jetzt seinen Song

Publiziert am 18.09.2026

Als Miss Schweiz Kandidatin hatte Linda Fäh 2009 das Matterhorn auf einem Foto nicht erkannt. Seitdem hat die Schlagersängerin das Schweizer Wahrzeichen sogar bestiegen. Und jetzt widmet sie ihm in Zusammenarbeit mit Zermatt Tourismus einen Song.

Das Kampagnenkonzept, die strategische Leitidee und die Storyline hat die Zürcher Agentur Loy entwickelt, heisst es in einer Mitteilung. Im Zentrum steht der Song «Matterhorn», bei dem das Bergmassiv als offizieller «Featuring Guest» inszeniert wird.

Ausgangspunkt der Kampagne ist die persönliche Verbindung von Linda Fäh zum Matterhorn. Laut Mitteilung übersetzte Loy diese Geschichte in eine mehrstufige Kampagne, die Künstlerin, Destination und Umsetzungspartner miteinander verbindet.

Die Kampagne umfasst laut Mitteilung eine Teaser-Phase über Social-Media-Kanäle sowie mehrere Kurzfilme, die den kreativen Prozess hinter dem Song dokumentieren. Für die filmische Umsetzung zeichnet Justin Ben Thomas verantwortlich. Der Song «Matterhorn» erschien Freitag auf Streaming-Plattformen und bildet die dritte Single-Auskopplung des im Januar 2027 geplanten Mundart-Albums «Heimat im Härz» von Linda Fäh. (pd/spo)