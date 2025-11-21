Publiziert am 21.11.2025

Für den Messeauftritt hat Fachwerk Advertising ein crossmediales Kommunikationskonzept entwickelt, das echte Mitarbeitende des Unternehmens in den Mittelpunkt stellt, teilt die Agentur mit. Die Igeho ist die führende Schweizer Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Take-away und Care und findet diese Jahr zum 60. Mal in Basel statt.

Unter der Kernbotschaft «Pistor – die Power-Partnerin für alles, was die Gastro bewegt» präsentiert sich das Unternehmen als Dienstleisterin für Gastroprofis. Die Kampagne zeigt Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen wie Verkauf, Logistik und Beratung in ihren Arbeitsumgebungen. Stellvertretend treten unter anderem Marina aus dem Verkaufsaussendienst, Petra aus dem Verkaufsinnendienst sowie die Logistikmitarbeitenden Timo und Antonio auf.

Das Konzept wird über mehrere Kanäle ausgespielt, darunter der Messestand, Web-Banner, Social-Media-Ads, Inserate, Newsletter und die offiziellen Kommunikationsflächen der Igeho. (pd/spo)