Goldbach Crossmedia Award: Das Rennen ist eröffnet

Für den Goldbach Crossmedia Award 2021 werden Kampagnen aus dem Jahr 2020 gesucht, welche in der Schweiz publiziert wurden. Die Teilnahmebedingungen und die Bewertungskriterien bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert, wie es in einer Mitteilung heisst. Gesucht würden Kampagnen, «die durch eine intelligente und innovative Vernetzung überzeugen». Der Fokus liege dabei auf der Strategie und der Effizienz dieser crossmedialen Vernetzung.

Die unabhängige Expertenjury, bestehend aus Vertretern von Kreativ- und Media-Agenturen sowie Werbeauftraggebern, wird die Kampagnen bewerten. «2020 war ein aussergewöhnliches Jahr, das ganz viel Kreativität und Flexibilität bei der Kreation von Werbekampagnen gefordert hat. Ich bin schon sehr gespannt, ob sich in Bezug auf die crossmediale Verknüpfung etwas verändert hat und freue mich sehr auf die Einreichungen», wird Jurypräsident Marco Taborelli zitiert.

Die Kampagnen können dieses Jahr über ein neues Tool eingereicht werden, wie es weiter heisst. Der Einreichungsprozess werde dadurch übersichtlicher. Das neue Onlineformular vereinfache den Prozess. Einsendeschluss für den 17. Crossmedia Award ist der 8. Februar 2021. Die besten crossmedialen Kampagnen werden am 26. Mai 2021 im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web in der Samsung Hall ausgezeichnet. (pd/cbe)