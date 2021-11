Goldbach Crossmedia Award: Das Rennen ist schon wieder eröffnet

Mit dem Goldbach Crossmedia Award werden bereits seit 2005 wegweisende und kreative Kampagnen ausgezeichnet. Erst vor zwei Monaten konnte sich Farner Consulting bei der Ausgabe 2021 über die Goldmedaille freuen (persoenlich.com berichtete). Die Agentur überzeugte die Fachjury mit ihrer crossmedialen Kampagne «Mein AUTOgramm», die sie für die auto-schweiz realisiert haben.

«Es lohnt sich definitiv am Goldbach Crossmedia Award teilzunehmen, denn der Award würdigt relevante Kampagnen, die bewegt haben. Was diesen Award jedoch besonders auszeichnet, ist der hohe Stellenwert und Bekanntheitsgrad bei den Kunden – beste Eigenwerbung also», lässt sich Philipp Skrabal, Chief Creative Officer von Farner Consulting, in einer Mitteilung zitieren.

Einsendeschluss für den Goldbach Crossmedia Award ist der 3. Februar 2022, wie es weiter heisst. Alle Informationen zur Einreichung der Kampagne und den genauen Teilnahmebedingungen sind auf der Website des Goldbach Crossmedia Awards zu finden. Die besten crossmedialen Kampagnen werden am 7. April 2022 im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web in der Samsung Hall ausgezeichnet. (pd/tim)