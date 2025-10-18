Smile Swiss Influence Award: Das sind die besten Content Creator

Publiziert am 18.10.2025

Am vergangenen Freitagabend sind zum sechsten Mal die Smile Swiss Influence Awards in The Hall in Dübendorf verliehen worden. Über 3500 Gäste feierten die «herausragendsten Social-Media-Feeds des Jahres», wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben.

In 16 Kategorien wurden über 160 klassische Creators, neu auch KI-Creators und erstmals auch Kandidaten mit grossem Impact im deutschsprachigen Europa nominiert.

Der Smile Swiss Influence Award wurde 2018 ins Leben gerufen gilt nach Angaben der Organisatoren als «der wichtigste Preis der Schweizer Social-Media-Szene».

Die Gewinnerinnen und Gewinner im Überblick:

Cross-Media

Die Thronfolge mit 9600 Punkten Jan 20min mit 6400 Punkten Jonny Fischer mit 6300 Punkten

DACH

Aditotoro mit 9400 Punkten Leonnie mit 4600 Punkten Dr. Pronto mit 4300 Punkten

Family

Aliiinahr mit 4700 Punkten Anja SchuSchu mit 4600 Punkte Mal ehrlich mit 4500 Punkten

Business & Finance

FinanzFabio mit 9600 Punkten Selma Kuyas mit 4800 Punkten Sparkojote mit 4600 Punkten

Swiss AI Creator

Yanina de Sapio (Alpine Madness) mit 6200 Punkten Laurent Cliquet (The Mâ€¦) mit 5100 Punkten Rebecca Walser (Echoes of Love) mit 4000 Punkten

Newcomer

Yael (wird durch Sponsor gewählt) Emel (wird durch Sponsor gewählt) Caramelita (wird durch Sponsor gewählt)

Travel

Michaela Carrot mit 4600 Punkten Federico Sette mit 4500 Punkten Life of Fab mit 4400 Punkten

Luxury

Marina Summer mit 4300 Punkten Loris Cataldo mit 4100 Punkten The Swiss Gentlemen mit 4000 Punkten

Fashion

Fashion Fraction mit 5100 Punkten Larissa Jeanne mit 4900 Punkten Ilayda Serifi mit 4500 Punkten

Beauty

Mimoza Rudaj mit 5700 Punkten M.kralj mit 4400 Punkten Anaisindra mit 4300 Punkten

Music

Schwiizergoofe mit 6600 Punkten Sebastian Konrad mit 5400 Punkten DJ Niiomi mit 4400 Punkten

Sport

Peter Bolliger mit 14'400 Punkten Pat Burgener mit 4800 Punkten Arina Luisa mit 4500 Punkten

Podcast

Finanzfabio mit 7900 Punkten Beziehungskosmos mit 5700 Punkten Losemmal mit 5600 Punkten

Food

Lifestyle

Filiparies mit 8700 Punkten Agnes Boldis mit 6700 Punkten Ramona Brüninger mit 6400 Punkten

Entertainment