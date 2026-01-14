Flinxio: Das sind die gefragtesten Marketing-Services

Publiziert am 14.01.2026

An der Spitze der Top 10 stehen Branding/Corporate Identity, Web- und App-Entwicklung sowie Grafikdesign & Layout, teilt Flinxio mit. Es folgen Marketing Management, Suchmaschinen-Optimierung (SEO), Digital Marketing, Werbung & Campaigning, Video Marketing, Customer Experience und Text/Copywriting.

Bei den Unternehmenskategorien führen Branding-Agenturen vor Webagenturen, Digital-Agenturen, Design-Agenturen und Kommunikationsagenturen. Die meistgesuchten Branchenerfahrungen betreffen Architektur/Bau/Immobilien, öffentliche Verwaltung, IT & Telekommunikation, Gesundheitswesen und Bildung.

René Amstutz, Gründer und CEO von Flinxio, sieht künstliche Intelligenz als Treiber dieser Entwicklung: «In einer Zeit, in der KI-generierte Inhalte den Markt fluten, suchen Unternehmen verstärkt nach Wegen, ihre Einzigartigkeit durch professionelles Branding und eine erstklassige digitale Präsenz zu betonen und zu schützen.» Die Daten zeigten eine Konzentration auf langfristige, fundamentale Marketing-Themen. (pd/spo)