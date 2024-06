Publiziert am 28.06.2024

Bei bestem Tagungswetter trafen sich am Mittwoch über 410 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum diesjährigen SwissFundraisingDay im Kursaal Bern. Von nationalen und internationalen Referentinnen und Referenten holten sie sich hier Impulse für ihre Fundraising-Arbeit im Alltag, pflegten ihr persönliches Netzwerk und kürten die Gewinnerinnen und Gewinner des Swissfundraising Awards.

Am SwissFundraisingDay wurden vier Fundraising-Aktionen mit dem Swissfundraising Award ausgezeichnet. Die erfolgreichste Fundraising-Aktion des Jahres und der Award für das beste Mailing wurden direkt durch eine Fachjury gewählt. Bei der kreativsten Fundraising-Aktion entschied das Publikum, wie es in der Mitteilung heisst.

Unicef Schweiz und Liechtenstein lancierte im Februar 2023 «Die schnellste Fundraisingkampagne», die als erfolgreichste Fundraising-Kampagne mit dem Swissfundraising Award ausgezeichnet wurde. Am 6. Februar 2023 traf eine Erdbeben-Katastrophe die Menschen in der Türkei und Syrien um 03.24 Uhr sehr. Um 8 Uhr startete bei Unicef Schweiz und Liechtenstein bereits die Fundraisingkampagne mit dem Newsroom. Es trudelten erste Bilder und Berichte aus dem Unicef-Netzwerk ein. Der erste Newsletter war um 11 Uhr, noch vor dem zweiten Nachbeben, versendet. Am Abend lief bereits eine nationale Kampagne über Online Banner und DOOH, so auch auf dem grossen Screen am Zürich HB. Um 23.59 Uhr war der Spendenstand so hoch wie noch nie: 150'000 Franken. Insgesamt wurden 3,8 Millionen Franken gespendet. Die enorm schnelle Umsetzung und die eindrücklichen Zahlen haben die Jury überzeugt, den Swissfundraising Award für die erfolgreichste Fundraising-Aktion an Unicef zu vergeben.

Bestes Mailing: zweimal Silber-Auszeichnung

Die Kategorie «bestes Mailing des Jahres» feierte dieses Jahr Premiere. Die Jury rund um Swissfundraising-Präsident Hanspeter Bigler verlieh hier zweimal eine Silber-Auszeichnung – einmal an Helvetas für ihr Inhouse-Mailing vom April 2023 (Solarbrunnen, Mali) und einmal an Heks für ihr Mailing «Sammlungskampagne Oktober 2023» (Perspektiven für Frauen, Senegal).

«Beide Mailings haben Vorbildcharakter für eine Branche, die sich immer mehr bewusst wird, dass ethische Überlegungen in einem Mailing stärkere Bedeutung neben dem finanziellen Erfolg erhalten müssen», hielt Bigler in seiner Würdigung fest. Die zwei Mailings seien in vielen Punkten hochstehend und auch finanziell erfolgreich. Die Jury sehe aber auch noch Verbesserungspotenzial: «Deshalb hat die Jury beschlossen, sowohl Helvetas als auch HEKS einen Silber Award für das beste Mailing der Schweiz zu verleihen.»

Die eindrückliche Kampagne von UP Development, die mit drei anderen Aktionen um die Gunst des Publikums pitchte, holte sich im Online-Voting schliesslich mit deutlichem Vorsprung den Sieg: An über 10 Festivals begeisterten sie über 750 Menschen mit einzigartigen Tattoo-Designs und konnten mit ihrer Kampagne über 540 Gönnerinnen und Gönner gewinnen. Pro Tattoo bezahlten Festivalbesucher 150 Franken, wovon je die Hälfte an den Tattoo Artist und UP Development gingen. (pd/wid)