Promarca Forum: Das sind die Gewinner der Innovation Awards

Zum zweiten Mal verlieh Promarca am Forum in Interlaken zwei Innovation Awards. Die Schweizer Konsumenten haben «Petit Beurre Lait-Noisettes» von den Traditionshäusern Kambly und Cailler als beliebtestes Produkt unter den zehn umsatzstärksten Neulancierungen ausgewählt – sie sind die Gewinner des Awards «Promarca Star of the Year», wie es in einer Mitteilung heisst.

Dania Kambly nahm gemeinsam mit Olivier Quillet, Verantwortlicher für die Division Schokolade von Nestlé Schweiz, am Donnerstagabend die Auszeichnung entgegen. «Die Auszeichnung mit dem Promarca Award ‹Star of the Year› ist ein klares Zeichen dafür, dass die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hervorragende Qualität zu schätzen wissen und starken Marken vertrauen», wird Kambly zitiert. Platz zwei ging an Nestlé für ihre Pizza «Buitoni Forno Di Pietra Prosciutto e Pesto» und auf Platz drei rangiert «Rivella Holunderblüte» von Rivella.

Mit dem «Promarca Explorer of the Year» wurde das überraschendste, neuartigste und innovativste Konzept prämiert. Eine vierköpfige Expertenjury hat den «Effaclar Spotscan» von L’Oréal als neuartigste Innovation auserkoren. «Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Es ist eine grosse Anerkennung für die Arbeit des ganzen Teams», so Urs Odermatt, General Manager der L’Oréal Active Cosmetics Division in der Schweiz. Die «Vaya-Linie» von Zweifel Pomy-Chips schaffte es auf den zweiten Platz und die Pasta «Barilla Hülsenfrüche» von Barilla belegte den dritten Rang.

Innovation ist für Markenunternehmen überlebensnotwendig. Mit der Verleihung der Innovation Awards sollen die Promarca-Mitglieder und deren Innovationskraft gewürdigt werden. Die Innovation Awards wurden von der Promarca-Präsidentin Monique Bourquin während des Galadinners am Promarca Forum übergeben. (pd/cbe)