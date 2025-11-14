Promarca: Das sind die Gewinner der Innovation Awards

Publiziert am 14.11.2025

Der Schweizer Markenartikelverband Promarca hat am Donnerstagabend im Rahmen seines Forums in Interlaken zum achten Mal die Promarca Innovation Awards vergeben.

Den «Promarca Star of the Year», der die erfolgreichste Markeneinführung auszeichnet, erhielten die Snacketti Paprika Claws von Zweifel, teilt der Verband mit. Die Auswahl basierte auf einer Marktanalyse von NielsenIQ und einer repräsentativen Befragung von 1000 Schweizer Konsumenten. Auf den weiteren Plätzen folgten zwei Glaceprodukte von Froneri: Frisco Extrême Blueberry & Cream auf Rang zwei und das Oreo Ice Cream Sandwich auf dem dritten Platz. Zweifel wurde bereits im Juni als Marke des Jahres von Promarca gekürt (persoenlich.com berichtete)

Der «Promarca Explorer of the Year», der die innovativste Produktidee kürt, ging an OMO Quick Wash von Unilever Schweiz. Eine Fachjury wählte das Waschmittel, das eine Waschzeit ab 15 Minuten ermöglicht, aus 26 eingereichten Konzepten aus. Die zweite Position erreichten die Biotta Fruity Ice Sticks von Biotta, gefolgt von der Lindt Dubai Style Schokolade von Lindt & Sprüngli auf Rang drei.

Die Schweizer Markenartikelindustrie lancierte im vergangenen Jahr insgesamt 8750 neue Produkte. Die Promarca Innovation Awards würdigen Unternehmen, die durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung ihre Marktposition stärken und auf veränderte Konsumentenbedürfnisse reagieren, heisst es in der Mitteilung. (pd/spo)